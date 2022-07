VIDEO - Savoie : le feu de forêt à Villargondran ne sera pas éteint avant plusieurs jours

Le feu de forêt en Maurienne continue de faire rage au dessus de la commune de Villargondran. Les pompiers sont confrontés à une vraie difficulté, celle de l'accessibilité du sinistre. Ils ne peuvent quasiment pas attaquer l'incendie avec des moyens terrestre. Ils sont une quarantaine à se relayer depuis dimanche soir.

Un feu difficilement accessible par des moyens terrestres

Plus de 100 largages ont été effectués depuis dimanche soir. L'hélicoptère lâche à chaque fois 800 litres d'eau. Le plan d’eau des Oudins est fermé à la baignade et sert de réserve d’eau pour alimenter les moyens aériens. Le vent s'est levé lundi, soufflant à 30km/h et plusieurs nouveaux foyers se sont déclarés. Ce qui ne facilite pas la tâche des pompiers sur place.

Pour le moment aucune habitation n'est menacée. Les sapeurs pompiers travaillent pour limiter la propagation, le pire scénario serait que l'incendie atteigne une forêt stratégique située au dessus et surtout, la station des Karéllis. Le commandant Gaubert qui supervise les opérations sur place estime qu'il y en a encore pour plusieurs jours.

Un hélicoptère fait les rotations depuis le plan d'eau des Oudins - © SDIS 73

Le feu est très difficile d'accès, dans un secteur escarpé - © Sdis73

Les pompiers se relayent depuis dimanche soir pour lutter contre la propagation du feu de Villargondran - © SDIS 73

L'hélicoptère largue à chaque rotation 800 litres d'eau sur le feu - © SDIS 73