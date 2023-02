VIDEO - Séisme en Turquie et en Syrie : mission de repérage dès aujourd'hui pour les pompiers du Gard

C'est très probablement ce week-end (samedi ou dimanche) que l'hôpital de Campagne de l'Escrim (Elément de Sécurité Civile Rapide d’Intervention Médicale) va rejoindre la Turquie au départ de l'aéroport de Marignane. Une équipe réduite, commandée par le colonel Jacques Pages s'envole dès ce jeudi, pour une mission de repérage sur place.

A Nîmes les sapeurs-pompiers gardois préparent les 60 tonnes de matériel, soit 130M3 chargés dans deux avions pour rejoindre un site encore à déterminer.

La logistique ? Un hôpital composé d'un bloc d’accouchement, de 2 blocs opératoires, d’un laboratoire, d’une pharmacie, d’un local de stérilisation et d’une unité de réanimation, sans compter les salles d’accueil et de suivi des blessés.

Au total, cela représente près de 90 personnels dont 27 gardois.

Sabrina Barrière est infirmière, ce sera sa quatrième mission pour l'Escrim : "ce seront essentiellement des pathologies traumatiques, des amputations, des écrasements de membres, ça fait partie du métier, on s'y attend, on se prépare pour ça, même si ce n'est jamais facile".

Ce véritable hôpital de campagne est adapté aux situations de crise. Le colonel Patrice Dussere : "On a essentiellement des tentes. On a tout le matériel médical (...) on a besoin de 2 000 m carrés pour le mettre en place, il faut un minimum de réseau, après on a tout ce qu'il faut pour générer notre électricité, pour traiter notre eau (..) l'objectif, c'est de le mettre en œuvre le plus rapidement possible pour venir en aide aux populations sinistrées".

