27.000 personnes ont assisté à la retransmission de la finale entre la France et la Croatie au parc Chanot à Marseille. Des débordements ont été constatés après la rencontre sur le Prado et le Vieux-Port. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes. Sept personnes ont été interpellées.

Marseille, France

Sept personnes ont été interpellées à l'issue de la victoire de la France en finale de la Coupe du monde de football à Marseille, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Quelques débordements ont été constatés dans le secteur du Prado et du Vieux-Port.

Un bus pris pour cible au Prado

Malgré un arrêté d'interdiction, des fumigènes, des pétards et des projectiles ont été tirés notamment en direction des forces de l'ordre. Elles ont répliqué en utilisant des gaz lacrymogènes. Une voiture de police a été coincée à l'angle de l'Opéra et du Vieux-Port. Et sur le rond-point du Prado, plusieurs personnes sont montées sur un bus et abîmé le pare-brise. Des poubelles ont également été incendiées.

40.000 personnes sur le Vieux-Port à Marseille

Des dégradations commises à la sortie de la fanzone de Marseille après la victoire de la France. pic.twitter.com/bfHyv3upzI — France Bleu Provence (@bleuprovence) July 15, 2018

27.000 personnes ont assisté à la finale au parc Chanot à Marseille où une fan zone avait été installée. Pour assurer la sécurité sur la fan zone, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône avait équipé un ballon d'une caméra, volant à 200 mètres de haut. Sur le Vieux-Port ce sont près de 40.000 personnes qui se sont rassemblées, certaines se jetant à l'eau. 2500 policiers et gendarmes ont été mobilisés dont 1300 à Marseille, les 14 et 15 juillet.