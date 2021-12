VIDÉO - Six brebis tuées en Béarn, le loup soupçonné

En Béarn, près de Nay, un éleveur d'Asson a perdu six brebis. L'Office français de la biodiversité a procédé aux relevés et aux premières expertises ce lundi pour déterminer si le loup est responsable de cette nouvelle attaque.

Une nouvelle attaque signalée dans le secteur d'Asson, six brebis ont été tuées et deux blessées

Y a-t-il eu une nouvelle attaque de loup en Béarn ? L'Office français de la biodiversité a été alerté ce lundi matin pour faire les premiers constats, ainsi que la gendarmerie et les pompiers des Pyrénées-Atlantiques. Près de Nay, à Asson, six brebis sont mortes et deux sont blessées. Il s'agit des brebis d'un nouvel éleveur. Dans le village, certains habitants ont bien cru apercevoir un loup hybride, une vidéo a d'ailleurs été tournée. Les examens sont en cours pour vérifier s'il s'agit d'une attaque de loup ou de chien, ou les deux.

On a vu un animal très massif

Visiblement tôt ce lundi, les bêtes étaient encore chaudes. L'attaque se serait déroulée dans la nuit de dimanche à lundi, ou lundi au petit matin. Ce sont les brebis de Yannick, un éleveur qui vient de s'installer à Asson. Sur place, il y avait des grillages électrifiés, et c'est un endroit vraiment proche des habitations. Certains voisins ont d'ailleurs filmé un animal, une habitante d'Asson raconte : "Mon fils m'a appelée pour me dire qu'un animal passait dehors. Il m'a dit qu'il ne savait pas si c'était un renard ou un chien. On s'est tous précipités vers les fenêtres. Effectivement, là, on a vu un animal très massif, ça ressemblait vraiment à un loup."

Une des brebis victimes de l'attaque à Asson

Cette habitante de la commune a vu qu'il "traversait un champ, il est passé à quelques mètres de la maison." Après avoir discuté avec des voisins, cette famille a eu vent "des six brebis égorgées" chez un voisin qui a emménagé cet été à Asson. "Cet animal qu'on a vu devait bien être le fameux loup hybride dont on entend parler dans les alentours de Bruges. Ça fait drôle de se dire qu'il est tout près et qu'il rôde peut-être dans le coin. Il était impressionnant de par sa taille."

Une habitante d'Asson qui a vu le loup hybride Copier

Une attaque de chiens errants ?

Deux chiens, deux huskies ont été vus au même endroit. L'office français de la biodiversité a été tout de suite appelé pour relever ce qu'on appelle "les éléments techniques", tout ce qui peut permettre de déterminer les causes de la mort des brebis. Il s'agit de confirmer ou d'infirmer qu'il s'agit d'une attaque de loup, de chien, ou des deux.