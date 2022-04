VIDEO - Sort des prisonniers basques : le péage de Biarritz sur l'A63 bloqué par des manifestants

Deux cortèges de véhicules de militants de Bake Bidea et des Artisans de la paix se sont donnés rendez-vous à la barrière de péage de Biarritz. L'autoroute A63 est bloquée depuis 10h30 dans les deux sens. Une partie des voitures est partie d'Hasparren par l'A64 pour arriver au péage par le nord. L'autre est partie d'Urrugne pour bloquer par le sud, avec dans les deux cas un ralentissement de la circulation, les manifestants ne roulant pas à plus de 50km/h. Après 32 ans d'incarcération, la situation des prisonniers basques Jakes Esnal, Jon Parot et Unai Parot n'est selon eux plus acceptable, ils réclament une action de la justice et de l'État en leur faveur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ce vendredi, les Artisans de la paix ont occupé le centre des impôts de Biarritz. Arrivés à 11h, ils sont montés sur le toit et comptaient y passer la nuit, mais la police les a délogés vers 19h. À leurs yeux, ce centre "représente symboliquement l'action de l'Etat français", qui "joue le pourrissement" dans le dossier des prisonniers basques. "Nous ne nous résignerons jamais à accepter qu'une issue tragique en soit le dénouement", écrivent-ils encore, faisant référence à la mort d'Yvan Colonna, mortellement agressé à la prison d'Arles.

Les militants préviennent qu'une action de bien plus grande ampleur aura lieu le 19 mai prochain si rien n'est fait pour Jakes Esnal, Jon Parot et Unai Parot.