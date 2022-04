VIDEO - "Suceur Négro", "PD Noir" : à Rennes, deux salons de coiffure visés par des tags racistes en une nuit

Deux salons de coiffure ont été ciblés par des tags racistes, dans la nuit de lundi à mardi, à Rennes. Les salariés des deux commerces du centre-ville, des "Barber Shops", ont découvert les écrits sur leurs devantures au petit matin, vers 10 heures, à la prise de service. L'auteur des inscriptions sur au moins un des salons a été surpris sur les images d'une caméra de vidéosurveillance.

"Il est 4h51, il y a un homme qui vient, qui vérifie autour de lui s'il n'y a personne qui le voit", détaille Emeric Rudoux, le propriétaire d'un des salons. "Il écrit en toute décontraction, n'est pas stressé, il regarde à nouveau et écrit sur une autre vitre. Il y a vraiment zéro stress." Sur les vitres du magasin, en lettres blanches, on peut lire : "suceur négro", mais aussi "PD Noir, "salope".

Des insultes racistes et homophobes ont été tagués sur la devanture du salon. - D.R.

Des propos extrêmement violents. "J'étais un peu sous le choc, honnêtement. Je ne pensais pas que cela arriverait un jour. Je me suis dit, moi qui vais avoir une petite fille, dans quel monde on laisse nos enfants ? J'ai eu la chance d'avoir une communauté qui m'a vraiment beaucoup soutenu, cela fait du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul. Voir cela de nos jours, cela fait peur, j'espère que cette personne sera interpellée et paiera par la suite pour ces mots très graves", continue Emeric Rudoux.

Une plainte déjà déposée, bientôt une deuxième

Emeric Rudoux devait déposer plainte ce jeudi après-midi, et donner l'enregistrement vidéo aux policiers pour l'enquête. A quelques centaines de mètres de là, un second salon de coiffure a lui d'ores et déjà porté plainte, pour "dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion", selon le compte rendu d'infraction auquel France Bleu Armorique a eu accès. Les faits remontent à la même nuit, entre le lundi 4 et le mardi 5 avril. Là encore, au marqueur blanc, des insultes écrites sur les vitres du salon. "Il y avait écrit, "Kill all The Apes", ce qui veut dire en anglais "Tuez tous les singes"", souligne un des salariés, Sione Muliava. Des inscriptions auxquelles il faut ajouter cette phrase énigmatique, "Fuck Mohamed Ali, Animal, Islam, Handicapé".

Des propos racistes ont été inscrits sur les vitres des deux salons de coiffure rennais. - D.R.

Là encore, le magasin a parmi ses clients de nombreuses personnes noires. "Nous avons été ciblés", car dans la rue il y a d'autres coiffeurs mixtes qui n'ont pas été tagués. On pense que cela n'arrive qu'aux autres, mais quand cela se produit on prend une claque direct," poursuit l'employé. "J'ai eu l'impression que quelqu'un était entré dans notre intimité. Nous sommes tous les jours au salon, nous sommes tous un peu choqués, nous nous sommes sentis attaqués en fait." Contacté, le commissariat de Rennes confirme ce jeudi après-midi qu'une plainte a été déposée et que les investigations sont en cours. Il n'y a, pour le moment, eu aucune interpellation.