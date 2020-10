VIDÉO - Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes : Mélanie a découvert un loup mort et raconte "l'apocalypse"

Mélanie Petitdemange est rentrée ce lundi soir, chez elle, en Nord-Isère. La Berjallienne de 26 ans était dans la vallée de la Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, quand celle-ci a été frappée par la tempête Alex.

Emmanuel Macron se rendra ce mercredi dans les Alpes-Maritimes, cinq jours après les crues meurtrières qui ont frappé le département. Ce mardi soir, le bilan - toujours provisoire- est de quatre morts. Le chef de l'État est notamment attendu à Saint-Martin-Vésubie, commune durement touchée.

Une habitante de Bourgoin-Jallieu, en Isère, Mélanie Petitdemange, âgée de 26 ans, a vécu de très près ces intempéries. Elle était le mercredi dans le parc national du Mercantour, précisément au village du Boréon, tout à côté de Saint-Martin-Vésubie. Très investie pour la préservation des animaux sauvages, elle a démarré jeudi dernier un stage, prévu pour deux mois, au parc aux loups Alpha.

Elle raconte que le vendredi et le samedi elle était en repos et qu'elle avait prévu de faire des photos des loups. Mais une collègue lui explique qu'à cause des intempéries, le vendredi, le parc aux loups est resté fermé "Très vite dans l'après-midi, le temps s'est encore plus dégradé que le matin. Beaucoup d'eau, de vent, l'orage qui tremblait de partout", explique-t-elle. Entre 17 heures et 18 heures, elle voit les torrents d'eau, de boue devenir de plus en plus importants.

Les intempéries au niveau du chalet du lac du Boréon. - Mélanie Petitdemange

à lire aussi VIDÉOS - Tempête Alex : les vallées de la Vésubie et de la Roya dévastées

L'impression d'une "autoroute de rochers" qui passe sous l'hôtel

Commence alors une longue nuit où elle et les personnes qui logeaient dans le même hôtel dorment peu. "On entend surtout la puissance du bruit, de l'eau qui s'écoule, la pluie qui tombe, le vent qui se lève. Plus les éboulements de cailloux qui se fracassent contre les parois de l'immeuble (...) On avait l'impression qu'on avait une autoroute de rochers dans l'immeuble, qui passait à l'intérieur."

Mélanie Petitdemange affirme avoir eu peur de mourir cette nuit-là. Le lendemain, alors que le niveau de l'eau de la rivière est redescendu, elle se balade, filme les dégâts et tombe sur le cadavre d'un loup arctique. "Je venais pour voir les loups, pour travailler avec eux, puis on arrive, on voit tout ça, tout est détruit", poursuit-elle, les larmes aux yeux. Elle dit s'inquiéter pour la survie des sept loups du Canada du parc Alpha qui sont toujours recherchés car ceux-ci ne "savent pas chasser pour manger."

Le loup arctique retrouvé mort samedi. - Mélanie Petitdemange

Au-dessus de Saint-Martin-Vésubie, un "cratère"

C'est le samedi en fin de journée qu'elle et plusieurs autres personnes sont héliportées. Elle salue le travail extraordinaire des secours car "on s'attendait à rester 4-5 jours en autonomie totale (..) Un gendarme a tout fait pour qu'on soit parti le soir-même".

Le groupe est conduit à Saint-Martin-Vésubie, durement touchée. Depuis l'hélico, elle voit donc les importants dégâts : "il y a même pas de mot descriptible. C'était l'apocalypse. Un cratère, un gros fleuve d'eau partout, marron, des maisons dans l'eau... On se demande ce qu'il s'est passé et on se dit qu'au final, nous là-haut, on a peut-être eu plus de chance que ceux qui sont plus bas (...) On arrive pas trop à réaliser ce qui s'est passé", précise-t-elle.

Le dimanche, elle rejoint Nice par hélicoptère. Elle a quitté les Alpes-Maritimes pour retrouver le Nord-Isère ce lundi en fin de journée. Elle a le visage marqué, les traits tirés et se dit "exténuée". Mais elle espère pouvoir retourner sur place dès qu'elle aura retrouvé un peu d'énergie : "c'est important de s'entraider quand je vois toute la générosité qui se met en place, c'est incroyable."