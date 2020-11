VIDÉO : tentative de blocage de la cité scolaire Jean-Baptiste Dumas à Alès

Du gaz lacrymogène et des jets de pierres, ce jeudi devant JBD Alès. Une tentative de blocage de la cité scolaire sans blessé pour protester contre le protocole sanitaire jugé inopérant.

Du gaz lacrymogène et des jets de cailloux, ce jeudi devant la cité scolaire Jean-Baptiste Dumas à Alès. Pas de blessé suite à une tentative de blocage de l'établissement par moins d'une centaine d'élèves. Ils protestaient contre les conditions d'application du protocole sanitaire, le jugeant notoirement insuffisant pour leur sécurité. Blocage entamé vers 7 heures qui s'est achevé deux plus tard, celles et ceux qui ne participaient pas au mouvement ont pu entrer en cours.

Si cela ne change pas rapidement nous demandons la fermeture

Clara, dénonce "les violences policières", "ils nous ont étranglés, alors que nous voulions bloquer JBD avec des barrières, avant de nous gazer". Selon un policier, le gazage intervient alors que des jeunes non identifiés ont jeté des pierres. "une est tombée tout près du commissaire".

Il faut que tout se calme, Catherine Berthemin, proviseure de JBD

Du coté de la direction, on ne nie pas les difficultés liés à l'application d'un protocole sanitaire "qu'on n'a pas eu le temps de bien calibrer, notamment à cause de l'hommage national". assure que dès ce jeudi soir elle réunira les personnels et les représentants élus des élèves pour "aménager au mieux les contraintes sanitaires".