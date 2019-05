[VIDEO] Tours : 22 énigmes à résoudre pour sauver la Métropole !

Tours, France

C'est vendredi 3 mai, sur le stand de la Métropole de Tours à la foire-exposition que sera lancé le jeu : "Les mystères de Tours".

Il s'agit d'une série de 22 énigmes à résoudre devant son ordinateur, mais aussi sur le terrain, seul ou à plusieurs ! Les joueurs, une fois inscrits, auront un mois (jusqu'au 3 juin) pour résoudre les énigmes et tenter de décrocher le Graal et des cadeaux.

200 métiers et 1700 agents au quotidien dans la Métropole

C'est un jeu totalement gratuit mais c'est surtout une campagne de communication unique en France pour faire connaitre la Métropole Tours Val-de-Loire, ses missions et ses agents : "22 enquêtes à résoudre par les habitants de la Métropole qui doivent leur permettre de se déplacer sur le territoire métropolitain et avoir accès à des lieux qui sont normalement fermés au public. L'idée de ce jeu de société est d'une part de faire découvrir la Métropole mais aussi ses missions et les gens qui y travaillent", explique Alexandre Chas est vice-président de la Métropole.

En fait, ce jeu d'énigmes est le troisième volet d'une campagne de communication de plusieurs mois qui a mis en valeur via notamment une campagne d'affiches des visages de 27 agents de la Métropole sur les panneaux et les bus.

Ce type de communication est, selon les responsables de la Métropole, unique en France pour une collectivité territoriale.

Les concepteurs du jeu, François Hotton, de la Maison des Jeux de Touraine et Fabien Riffaud, auteur du jeu et développeur du site ont dû dans un premier temps découvrir les missions et les agents de la Métropole et ensuite rendre ludiques des compétences telles que l'assainissement ou encore les transports.

La première énigme sera donc accessible sur internet le 3 mai pour une durée d'un mois. 5000 euros de cadeaux sont en jeu : des abonnements piscine, des places VIP à des concerts ou encore des baptêmes de l'air.