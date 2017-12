Que s'est-il passé exactement ce mardi 12 décembre, en début de soirée, un peu avant 20h, rue Caisserie à Marseille ?

Une vidéo circule sur Internet : on y voit un agent de nettoyage bousculer puis arroser un homme dans les escaliers du passage qui mène vers la rue de la Loge, à deux pas de l'Hôtel de Ville.

"Immédiatement l'employé a juste tourné le tuyau sur lui. Sans discuter ? Non, rien du tout (...) avant de faire ça, il m'a regardé, j'étais en haut de l'escalier, et il a fait ça." Yannis, l'auteur de la vidéo

L'homme, visiblement âgé, est ivre selon l'auteur de la vidéo. Alcoolisé mais pas agressif.

L'agent est salarié de la société Noe Concept, basée à Aubagne, et qui gère le secteur au service de la métropole Aix-Marseille Provence. Nous avons contacté ses dirigeants, ils n'ont pas souhaité nous répondre

"Après qu'il pousse le vieil homme, il continue son boulot tranquillement. Il n'a pas peur. On ne voit pas qu'il se sent attaqué, en danger. Non, il continue son boulot tranquillement. Selon moi, très fier de tout ce qu'il a fait."