VIDÉO - Un arbre tombe sur un promeneur à Dinard

Dinard, France

Spectaculaire accident ce dimanche 2 février aux alentours de 18h sur la promenade au clair de lune de Dinard (Ille-et-Vilaine), en contrebas de l'hôtel Barrière, au niveau de l'embarcadère. Un eucalyptus d'une quinzaine de mètres est tombé sur un promeneur. L'homme, âgé de 69 ans a été blessé à la cheville et à la tête. Pris en charge par les pompiers et le Smur, il a été conduit à l'hôpital de Saint-Malo. Son épouse, qui marchait un peu plus loin derrière lui, s'en sort indemne. La promenade a été sécurisée.