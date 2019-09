VIDEO Un bateau de la Solitaire du Figaro en difficulté dans l'Aber Wrac'h

La station SNSM de l'Aber-Wrac'h remorque, ce lundi, un voilier victime d'une voie d'eau. Il s'agit du Figaro 3 du skipper Corentin Douguet. L'équipage est sain et sauf.

Aber Wrac'h, Landéda, France

Le voilier Figaro 3 de Corentin Douguet a été victime d'une voie d'eau, ce lundi, dans l'Aber-Wrac'h. Dans des vidéos publiées sur sa page Facebook, la SNSM montre les images de ce remorquage. Seules les voiles de ce bateau NF Habitat dépassent désormais de l'eau.

C'est à bord de ce voilier que Corentin Douguet a fini à la quatrième place de la Solitaire du Figaro.

Le bateau a heurté une bouée cardinale flottante non éclairée

Dans un communiqué publié sur facebook, le skipper explique : "l’équipage est sain et sauf et que Le Figaro Bénéteau 3 NF Habitat a coulé au large de l’Aber Wrach après avoir heurté cette nuit une bouée cardinale flottante non éclairée. L’équipage a dans un premier temps été récupéré par CMB Espoir avant d’être pris en charge par la SNSM, merci à eux."