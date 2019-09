VIDEO - Un bus de Chronoplus en feu à Tarnos

Tarnos, France

Spectaculaire incendie d'un bus de Chronoplus ce lundi matin à Tarnos. Il est 8h30, quand un panache de fumée s'élève au dessus du stade Mabillet. Un bus est en flamme. Selon les premières constatations de Chronoplus, à cet endroit, se trouvent des copeaux de pins qui se seraient enflammés au passage du véhicule. Toute la ligne d'échappement s'est ensuite embrasée. Le chauffeur a entièrement vidé un extincteur mais le feu a repris. Il a donc fallu l'intervention des pompiers de la caserne d'Anglet pour maîtriser le sinistre.

Le bus a été entièrement détruit en 15 minutes

Le bus a été détruit en un quart d'heure. Outre le véhicule, le goudron du parking du stade a été endommagé mais il n'y a pas d'autre dégât à déplorer et, surtout, pas de blessé.

Le bus a été détruit en 15 mn à peine © Radio France - Céline Arnal

Conséquence de ce sinistre, le trafic sur la Ligne 2 (ex Ligne B entre Tarnos Femmes d'un siècle et Bayonne Technocité) a été impacté avec un retard d'une vingtaine de minutes, le temps qu'un nouveau bus arrive sur place et prenne le relais.