VIDÉO- Un bus finit sa course dans le cimetière de Corbeil-Essonnes

Un accident de bus s'est produit en début d'après-midi à Corbeil-Essonnes (Essonne). Le véhicule a fini sa course dans le mur du cimetière, près de la gare, sans faire de blessés.

C'est un accident impressionnant mais heureusement sans gravité qui s'est produit ce mardi en début d'après-midi, près de la gare routière de Corbeil-Essonne. Un bus de la ligne 405 a percuté le mur du cimetière, et a fini sa course au milieu des tombes. Il n'y a pas de blessé, selon TICE, (Transports Intercommunaux du Centre Essonne), mais les dégâts sont importants. Un internaute a d'ailleurs publié les vidéos de l'accident sur Twitter.

"On ne connait pas encore les causes de l'accident", fait savoir à France Bleu Paris Christophe Bizière, directeur des relations institutionnelles de TICE, sur place, tout comme le directeur d'exploitation. Le bus est en train d'être dépanné, il doit être extrait du cimetière. Le mur est effondré sur plusieurs mètres, les dégâts sur les tombes n'ont pas pu encore été évalués. "L'évaluation est en cours, les services techniques et la police municipale sont sur place", rapporte de son côté la mairie de Corbeil-Essonnes.

A 15h30, il n'y a plus de conséquences sur la qualité du service, les dessertes se font normalement, même si le trafic peut être ralenti aux abords de la gare de Corbeil, en raison des opérations de dépannage.