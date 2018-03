Le Boulou, France

Pour aller en Espagne, ça va. Pour revenir en France, c'est plus compliqué ce mardi après-midi. Un carambolage entre au moins trois poids lourds s'est produit ce mardi après-midi dans le sens France-Espagne, entre La Jonquera et Le Boulou. La circulation est totalement paralysée en direction de Perpignan, mais aussi dans l'autre sens de circulation, avec un bouchon d'au moins six kilomètres, qui s'est formé en direction de l'Espagne. En attendant l'évacuation des véhicules accidentés, les poids lourds sont stockés sur l'autoroute dans les deux sens.