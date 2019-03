VIDÉO - Un cheval coincé sur une paroi hélitreuillé dans le Luberon

Robion, France

Les pompiers de Vaucluse ont porté secours pendant 20 heures à Rio, un cheval perdu dans le Luberon. L'animal et sa cavalière s'étaient trompés de chemin. Le cheval était effrayé par le vide sur un étroit sentier au dessus de la source de Boulon sur la commune de Robion (Vaucluse). L'alerte a été donnée mardi à la mi-journée. Les pompiers ont passé la nuit de mardi à ce mercredi auprès du cheval pour le rassurer avant l'intervention d'un hélicoptère privé dans la matinée de jeudi. Le cheval et sa cavalière ne sont pas blessés.

Un hélicoptère privé pour hélitreuiller le cheval apeuré

La jeune cavalière reconnait qu'elle s'est trompé d'itinéraire. Le commandant Jean-Louis Imbert des pompiers de Vaucluse explique que "le cheval a glissé sur une plaque calcaire et s'est retrouvé sur une vire, un petit balcon, avec la falaise d'un coté et le vide de l'autre coté avec très peu d'espace. Le cheval ne voulait pas bouger sans risque de se jeter dans le vide. Il fallait le protéger. La seule solution était de l'évacuer par les airs. L'hélicoptère de la sécurité civile avec lequel nos faisons les hélitreuillage de personnes ne peut pas prendre d'animaux de plus de 200 kg. Il a fallu faire appel à un hélicoptère privé."

Les réseaux sociaux mobilisés pour un vol exceptionnel d'un cheval à 300 m

Le vétérinaire-chef des pompiers de Vaucluse confie que "ce qui est exceptionnel, c'est de voir un cheval à 300 mètres au dessus du sol à Robion". Le lieutenant-colonel Jean-Louis Mary a été aidé par les réseaux sociaux : "Le cheval était dans un chemin où on frôlait les précipices à plusieurs endroits. Il fallait soit l'hélitreuiller, soit le transformer en saucisson d'âne ! Les réseaux sociaux ont fait leur travail et il y a un pilote d'hélicoptère privé qui a dit moi je peux le faire. On s'est donné rendez-vous pour calmer l'animal, le sangler et l'hélitreuiller".

Le lieutenant-colonel Jean-Louis Mary ajoute qu'en 26 ans de carrière de véto-pompier, il est intervenu "pour un bouc sur la falaise à Bollène, des chevaux dans des roubine, des puits, des piscines, un ours échappé ou des serpents jusqu'à cinq mètres. Quand les animaux sont en danger, les pompiers sont très motivés. Ils ont fait un beau job d'équipe, pas davantage que pour sauver des humains... mais quand même"

Le cheval est resté bloqué pendant 20 heures sur une vire du Luberon - SDIS84