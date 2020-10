VIDEO - Un commissariat de police roulant en Charente Maritime

Les policiers de Charente-Maritime ont reçu ce mardi le prix de la prévention de délinquance. Un prix qui vient récompenser leur invention : une antenne de police mobile. Il s'agit en fait d'un minibus qui sillonnent le département depuis un an demi. On peut monter à l'intérieur pour y déposer une pré-plainte. Il permet aussi aux policiers de se déplacer sur le terrain pour répondre aux questions des curieux. "On a rarement l'occasion de pouvoir parler avec des policiers des vraies règles de la vie" se réjouit le commissaire Bertrand Baud, directeur départemental adjoint de la police. A bord les policiers disposent également d'une centaine de films sur différents sujets pour expliciter certaines interrogations du public.