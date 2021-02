VIDEO : un cycliste est renversé volontairement par un automobiliste à Lille

Michel, un cycliste aguerri s'est fait renverser violemmentpar une voiture à Lille vendredi soir alors qu'il rentrait du travail. Il est doublé de très près par une voiture, rue Anatole France et décide donc de lui signaler en tapant sur sa vitre : "Il y avait des bouchons comme il y avait un feu rouge. Un véhicule a essayé de me doubler alors qu'il n'y avait pas la place comme il m'a frôlé de trop près, j'ai donné un petit coup dans sa vitre. Ça l'a énervé du coup _il m'a percuté exprès pour me faire tomber_. Sur le moment j'ai eu très peur parce qu'il y avait des poteaux sur le trottoir j'ai failli m'en prendre un, j'avais peur qu'il sorte de la voiture et qu'il en vienne aux mains ou qu'il essaie de m'écraser."

Heureusement Michel porte une caméra qui lui permet de filmer la scène et la plaque d'immatriculation de la voiture. Il s'en sort heureusement avec seulement quelques bleus. Pour dénoncer ce genre d'acte violent, il a décidé de partager la vidéo de la scène sur Twitter et de porter plainte : "Je suis très en colère parce que cela arrive régulièrement. On a l'impression qu'on est jamais écouté et que rien ne change.J'ai envie de montrer aux autorités et à la mairie de Lille que cela arrive et que j'aimerai qu'il ait un rappel à l'ordre. Moi je suis un cycliste aguerri mais si il avait fait cela à un enfant ça aurait pu être beaucoup plus dramatique." La vidéo de Michel a été vue plus de 15 000 fois sur les réseaux sociaux en quelques heures.