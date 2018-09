VIDÉO - Un essaim d'abeilles s'installe aux pieds des arènes de Nîmes

Par Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère

Une abeille reine a décidé de prendre son indépendance et a quitté sa ruche-mère pour le centre-ville de Nîmes. Elle et son essaim se sont installés ce mercredi sur un panneau de signalisation. Amusement et inquiétude des passants. L'essaim a été enlevé par un apiculteur au soulagement de tous.