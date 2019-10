VIDEO - Un étonnant clip de sécurité routière tourné dans les Pyrénées-Orientales

Perpignan, France

Ces dernières années, les spots de prévention routière nous avaient habitués à des images-choc, du sang et des larmes. À l’inverse, ce nouveau clip réalisé dans les Pyrénées-Orientales met l’accent sur les infractions du quotidien, ces « petites fautes qui peuvent paraître anodines, mais qui peuvent aussi être à l’origine d’accidents dramatiques et catastrophiques », explique Gabriel Liard, coordinateur sécurité routière auprès de la Préfecture.

« Cette fois, ce n’est pas du cinéma. C’est la réalité ! » : ces images ont été tournées sur les routes grâce à des caméras embarquées, entre avril et août dernier. On y voit des dépassements dangereux, des refus de priorité, des stationnements intempestifs. Et même si les visages et les plaques d’immatriculation ont été floutés, les habitants des Pyrénées-Orientales vont pouvoir reconnaître des rues ou des ronds-points qu’ils empruntent quotidiennement.

« Le fait d’avoir tourné ce clip localement, avec des images réelles, permet à chacun de se sentir concerné et de s’approprier le message », estime Philippe Chopin, le préfet des Pyrénées-Orientales. « 99% des accidents proviennent d’erreurs humaines. Il n’y a pas de fatalité ».

Un bilan 2019 catastrophique dans les Pyrénées-Orientales

Depuis le premier janvier, 24 personnes sont mortes sur les routes des Pyrénées-Orientales, une hausse de 100% par rapport à l'année dernière à la même époque (12 morts). Pourtant, le nombre d'accident a baissé. Mais ces accidents sont plus graves. « Incontestablement, la destruction de plus de 75% des radars ces derniers mois a provoqué un relâchement des comportements », estime Philippe Chopin.

Pour l’heure, la plupart des radars dégradés n’ont pas été remplacés. « Nous allons les remettre en fonction très prochainement. Mais compte tenu de leur coût très élevé, je souhaite prendre toutes les précautions pour qu’ils ne soient pas dégradés à nouveau ».