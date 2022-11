VIDEO - Un exercice attentat grandeur nature à la Cité des Arts de Montpellier

Ce lundi matin, vous avez peut-être vu les camions de police et de pompiers au niveau de l'arrêt de tramway Boutonnet à Montpellier. C'était un exercice attentat pour entraîner les équipes à réagir en cas d'attaque terroriste. 59 professeurs et élèves du Conservatoire ont joué les victimes prises en otage à la Cité des Arts de Montpellier. De nombreux effectifs policiers municipaux et nationaux ont simulé une intervention sur place. Ainsi qu'une dizaine de pompiers. Un exercice comme celui-ci n'avait pas eu lieu depuis deux ans à Montpellier.

ⓘ Publicité

Les fausses victimes sont étendues sur le sol, avec des affiches qui indiquent leur état. © Radio France - Morgane Guiomard

Des fausses victimes

Le scénario est le suivant : trois terroristes ont pris en otage des victimes à l'intérieur du bâtiment, sur deux étages. Comme lors d'un vrai attentat, des dizaines de victimes sont étendues sur le sol. Pas de faux sang, des feuilles avec écrit si la blessure est grave ou non indiquent aux forces de l'ordre l'état des victimes. Certains pleurent, supplient, crient et s'enfuient en courant en panique.

Les policiers ont simulé une intervention à la Cité des Arts de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Sécuriser les lieux

Quand les policiers arrivent sur place, la priorité est d'éliminer les terroristes. Les agents avancent par groupes, en file indienne. Ils portent une arme, un casque, un gilet pare-balles et un bouclier qui pèse 35 kilos. Ils vérifient chaque pièce. Jusqu'à trouver les assaillants et les éliminer. Dans un second temps, les victimes sont évacuées et prises en charge par les sapeurs-pompiers.

Une fausse arme a été placée dans un véhicule devant le lieu de l'exercice pour faire comme si c'était la voiture des assaillants. © Radio France - Morgane Guiomard

Tous les effectifs seront débriefés pour améliorer leurs interventions en cas de réelles attaques.