VIDÉO - Isère : un habitant d'Échirolles a saisi l'instant où la foudre a enflammé les hauteurs de Voreppe

Sadedin Alijev habite au 14e étage d'une tour d'Échirolles (Isère), tout près au sud de Grenoble. Cette hauteur offre un beau point de vue sur la métropole grenobloise et... sur la Bastille, le Néron et un peu plus loin les contreforts de la Chartreuse au-dessus de Voreppe et La Buisse. Le vendredi 5 août, en fin d'après-midi, il a vu arriver l'orage et a filmé.

« Je suis un peu chasseur d'orages, explique Sadedin, j'aime bien la nature et tout ce qui est phénomène naturel, donc soit je filme, soit je prends en photo. » Ce soir-là, « je voyais du côté de la Chartreuse que c'était quand même assez noir [...] comme il y avait beaucoup d'éclairs du côté de Saint-Égrève, donc j'ai pris mon portable. Et puis j'ai commencé à filmer. Et puis à ce moment là, il y a la foudre qui est tombée sur Voreppe. Je ne m'attendais pas à ce que ça déclenche un feu et puis, 1h après, j'ai vu de la fumée à cet endroit là. »

Pour montrer que c'est bien un feu d'origine naturelle

Devant l'ampleur prise par le sinistre, Sadedin a ensuite publié une photo extraite de sa vidéo sur sa page Facebook, pour ses amis. Puis il a contacté France Bleu Isère. « Parce que j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux des commentaires ou certaines personnes ne croyaient pas que c'était la foudre [...] Beaucoup pensaient que c'était plutôt un acte d'un pyromane ou de quelqu'un qui a jeté un mégot, un barbecue... La photo et la vidéo que j'ai envoyé sont quand même une preuve qu'effectivement c'est bien la foudre et pas autre chose».

