VIDEO - Un hélicoptère lourd bombardier d’eau en renfort dans le sud de la Corse

La Corse-du-Sud placée en vigilance sécheresse. Une décision prise à l'issue du comité départemental de suivi de la ressource en eau qui s’est tenu ce mercredi 3 août et motivée par la situation : Un mois de juillet sans précipitation, avec des températures de presque 3 degrés supérieures à la normale, une baisse générale du niveau des cours d’eau et des nappes phréatiques. De plus, il n’est pas attendu de précipitations notables dans les deux prochaines semaines, a indiqué le comité.

Tenant compte également du vent annoncé, un hélicoptère lourd bombardier d’eau est en renfort cette semaine dans le sud de la Corse. Ce Boeing vertol 107-2, affrété par l’Etat, est posé sur la drop zone du centre d’incendie et de secours de Porto-Vecchio, a annoncé le SIS 2A sur Twitter.

Il a une capacité de largage de 4 000 litres, ajoute le Service d'Incendie et Secours. Il est armé par deux pilotes et deux mécaniciens navigants. Un officier HBE (Hélicoptère bombardier d’eau) du SIS2A est embarqué en cas d’engagement opérationnel.