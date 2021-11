VIDEO - Un homme hélitreuillé par les pompiers à Gagnières

Les sapeurs-pompiers du Gard sont venus porter secours à un homme à Gagnières, près de Bessèges. Il était blessé et a été hélitreuillé.

Un homme de 56 ans s’est blessé ce lundi matin à 11h30 en raccompagnant son cheval perdu sur la commune de Gagnières, près de Bessèges (limite entre le Gard et l'Ardèche). Les sapeurs-pompiers du Gard lui ont porté secours. Les équipes du centre de secours de Besseges et du GRIMP (groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) ont procédé à l’hélitreuillage par le Dragon 34. L'homme a ensuite a été évacué vers le centre hospitalier d'Alès.

