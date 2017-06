Un important incendie dans une entreprise de bois sur le port de Caen

Une entreprise de stockage de bois victime d'un incendie ce vendredi sur la zone portuaire de Blainville-sur-Orne, près du canal de Caen à la mer. Le feu a pris dans un tas de bois broyé. Une quarantaine de pompiers et 6 lances à incendie ont été déployés pour venir à bout du sinistre.

Le feu a pris dans un tas de bois broyé de 3000 mètres cube

Le feu s'est propagé à un tas de palettes

La chaleur de ces derniers jours n'a certainement pas arrangé les choses. Le bois était extrêmement sec. L'origine du sinistre n'est pas encore définie, mais il a suffi d'une étincelle ou d'un échauffement lors d'opération de chargement ou de déchargement avec les engins pour déclencher l'incendie. Arrivés sur place, les pompiers ont été rapidement confrontés à un autre problème. Le feu, parti d'un tas de 3000 mètres cubes de bois broyé, s'était étendu à un tas de palettes attenant. Ils ont dû le couper en deux, ce qui leur a permis de contrôler rapidement ce second incendie. Pour concentrer leurs efforts sur le premier foyer, plus compliqué à gérer, car en train de couver de l'intérieur. Le tas est arrosé en permanence, et progressivement dépecé par des godets mécaniques, engins appartenant à l'entreprise.

Des flammes sont visibles à l'intérieur du tas de bois, en train d'être dépecé par l'engin © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Une partie du bois pourra, peut-être, être récupéré

Le bois concerné appartient à Biocombustibles. L'entreprise basée à Fleury-sur-Orne, spécialisée dans le bois de chauffage, indique que les copeaux qui n'ont pas brûlé pourront peut-être, être récupérés quand ils auront séché. Mais il est encore un peu tôt pour évoquer la suite. Pour l'heure, il s'agit de venir à bout du sinistre. Une chance, si l'on peut dire, les pompiers disposent d'une très grande quantité d'eau située juste à proximité, celle du canal...!