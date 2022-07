VIDÉO : un mayennais de 9 ans paraplégique découvre le karting pour la première fois

Idriss, 9 ans et paraplégique depuis l'âge de 3 ans, vient cette semaine de réaliser son rêve : faire du karting. C'est ce club de pilotage de Laval qui a fait le nécessaire pour créer et financer une monoplace adaptée à son handicap.

Idriss, 9 ans, est paraplégique depuis l'âge de 3 ans près un accident domestique. Il a perdu l'usage de la partie basse de son corps et de ses jambes. Mais il vient de réaliser son rêve : faire du karting tout seul. Le club de pilotage de Laval a fait le nécessaire pendant plus de deux ans pour financer et créer une monoplace adaptée à son handicap. Le jeune Mayennais a retrouvé le sourire au contact de la piste lavalloise, sa famille également.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est une première en France, car à cette âge là, impossible de trouver un kart aménagé en fonction de son handicap. "On a été aussi contraint de batailler avec la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) pour lui obtenir une licence de karting", explique David, le responsable de la piste. "Le projet me tenait à cœur et je trouve que c'est un bel espoir pour montrer à ces jeunes que malgré le handicap, il faut croire en ses rêves", poursuit le responsable qui se transforme en coach particulier avec le jeune Idriss.

Le club de karting de Laval a été contraint de batailler avec la fédération d'automobile pour que le jeune Idriss obtienne une licence de karting © Radio France - Valentin Plat

Pour sa maman Cindy, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle regarde son fils sur le bord de la piste. "C'est la première fois de sa vie qu'il sourit autant", explique-t-elle avec le sourire. "Il a toujours fait preuve d'un mental d'acier et d'une persévérance sans nom. Le voir comme ça, c'est génial".

Le jeune Idriss est tombé amoureux de sa monoplace. "Sinon je peux dormir à côté de la piste", affirme le garçon dans son fauteuil. Le responsable de la piste ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il souhaite améliorer son karting avec un écran sur le volant pour voir les temps aux tours. Une karting fait-maison qu'il compte aussi faire profiter à d'autres jeunes enfants en situation de handicap.