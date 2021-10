VIDÉOS - Un nouvel observatoire à oiseaux installé au bord de l'étang Foucault dans le parc de la Brenne

Un nouvel observatoire a été livré et installé au bord de l'étang Foucault en Brenne, ce mardi 26 octobre 2021. C'est le cinquième dans la réserve naturelle régionale Terres et étangs Massé-Foucault. "Il est très bien réalisé, bien orienté," selon deux habitués de la réserve.

Dominique et Luc, deux habitués de la réserve Terres et étangs Massé-Foucault, découvrent ce nouveau spot

C'est le nouvel endroit idéal pour observer les canards en Brenne : le cinquième observatoire de la réserve naturelle régionale Terres et étangs Massé-Foucault a été installé au bord de l'étang Foucault en Brenne, ce mardi 26 octobre 2021. Ce cabanon déjà monté, a été déposé sur pilotis en bordure de sentier, entre Rosnay et Mézière-en-Brenne, dans l'Indre. Pour l'instant l'étang est en assec, mais l'observatoire devrait être opérationnel à la fin de l'hiver, au plus tard au printemps 2022.

Il sera ouvert au grand public toute l'année, pour offrir un point de vue idéal sur cet étang de 15 hectares.

L'emplacement et l'orientation idéals pour observer les canards de l'étang Foucault

L'observatoire offre une vue sur un horizon vaste et dégagé. Orienté plein ouest, ce qui permettra de voir les oiseaux le matin, jusqu'au milieu de la journée au printemps. Cet étang est réputé pour sa grande concentration de canards, mais aussi des oiseaux limicoles type bécassines ou chevaliers.

Cela sera un super observatoire pour le public - Luc, habitué

Luc et Dominique sont deux habitués de la réserve, des férues d'ornithologie. Ils sont donc venus pour tester le nouvel observatoire et donner leurs avis sur sa disposition. Luc est ravi : "il est très bien réalisé, bien orienté. On attend avec impatience la mise en eau de l'étang et le retour des oiseaux pour pouvoir venir faire des observations."

Son épouse, Dominique, apprécie le fait que cet observatoire ait les pieds dans l'eau : "on est relativement bas. Pour les photos on sera à la hauteur des oiseaux. C'est parfait !"

Typique des paysages très ouverts de Brenne - Vincent Sauret.

Cet étang qui date probablement du XVème siècle, a été complètement modifié par l'ancien propriétaire dans les années 80. Il présente donc une rive assez jeune. Ce nouvel observatoire met en valeur cet étang, typique de la Brenne.

"Quand on est à Foucault, ce que l'on a de très intéressant, c'est la notion de paysages très ouverts de Brenne. On observe les oiseaux, mais aussi le reste de la faune et de la flore. Cet enjeu capital est bien exprimé ici, grâce à cet observatoire bien implanté, juste en bordure de la digue," explique Vincent Sauret, le conservateur de la réserve Massé - Foucault.

Un cabanon livré clef en main, qui se fond dans le paysage

Le cabanon est arrivé déjà monté, tracté par une grue, puis déposé directement sur pilotis au bord de l'étang.

Pour la première fois dans la réserve, l'observatoire a été livré déjà monté, prêt à poser ! © Radio France - Sophie Allemand

L'artisan, Florent Houdayer, de l'entreprise Iso Bois Construction observe son travail dans son nouvel environnement : "il va bien ici, bientôt. Comme on est dans une zone protégée je ne voulais pas mettre de béton, ni de produits traités. C'est pour ca que j'ai mis des vis, du chêne et du Douglas. Dans un an, il aura pris une teinte gris clair et va se noyer dans la masse... On ne le verra plus !"

La réalisation de cet observatoire a couté 25.000 euros. Un projet financé à 50% par la région Centre-Val de Loire, et 50% par la FEADER, les fonds européens pour l'agriculture et le développement rural.

Pour vous y rendre

Pour y accéder, il suffit de passer par le sentier, une passerelle y mène. Il faut bien penser à fermer la porte en arrivant pour éviter que la lumière ne se reflète et fasse fuir les oiseaux. Le cabanon comprend huit places assises, et quinze debout, ainsi que diverses fenêtres.

Les quatre autres observatoires de la réserve sont ceux des étangs : Massé, Barineau, Petit Bénism, et les deux sur le grand Bénisme.