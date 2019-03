VIDEO - Un Perpignanais, victime de viols, brise le tabou de l'inceste

Son livre "Tous les frères font comme ça..." est à la fois dérangeant et bouleversant. Laurent Boyet, 48 ans, capitaine de police à Perpignan, y raconte comment son grand-frère, de dix ans son aîné, l'a violé pendant trois ans quand il avait entre six et neuf ans. Laurent Boyet gardera le silence pendant trente-sept ans avant de révéler son calvaire et son traumatisme. D'abord dans une lettre à son épouse, puis dans son livre. "Les faits étant prescrits, ce sera le procès que j'aurai jamais" écrit Laurent Boyet pour qui "la honte doit enfin changer de camp".

Ce mercredi, le catalan, président de l'association "Les Papillons", a rencontré à Paris Adrien Taquet, le secrétaire d'état à la protection de l'enfance pour évoquer le plan inceste du gouvernement qui devrait être présenté avec cet été. "Chaque année, 155 000 enfants sont victimes d'abus sexuels en France" explique Laurent Boyet.

Le livre "Tous les frères font comme ça... " pourrait être adapté à la télévision ou au cinéma. Laurent Boyet a entamé des négociations avec Gaumont. Le Catalan réfléchit aussi à la création d'un centre d'accueil spécialisé dans les Pyrénées-Orientales pour les victimes d'inceste.