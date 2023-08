VIDÉO - Un policier de la BAC finit le pouce arraché lors d'une interpellation musclée à La Rochelle

Un policier de la Brigade anti-criminalité (BAC) a eu un bout de doigt arraché ce dimanche en milieu après-midi lors d'une intervention à proximité du pont du Gabut à La Rochelle. Un cycliste a été arrêté par une équipe de CRS à vélo parce qu’il roulait avec des écouteurs. La tension est montée lorsque les forces de l'ordre lui ont signifié qu'il allait être verbalisé. Devant son refus d'obtempérer, il a été ceinturé. Le fonctionnaire de la BAC, intervenue en renfort, a été mordu à la main et s'est fait arraché la première phalange d'un pouce comme en attestent cette vidéo et les photos postées sur les réseaux sociaux.

"De plus en plus de violences gratuites"

Le mordeur a fini par être immobilisé et menotté avec difficulté, après avoir projeté un autre policier au sol. "Nous sommes indignés face à cette violence, on attend que la justice fasse son travail. Nous sommes confrontés de plus en plus à des violences gratuites, tant physiques que psychologiques", a réagi Btissem Bahaj, secrétaire départementale du syndicat Unité SGP Police, qui se déclare très attentif à la suite de cette procédure judiciaire. Le policier mutilé a subi une opération chirurgicale ce lundi après-midi. Quant au cycliste récalcitrant, il a été placé en garde à vue. Il doit être présenté ce mardi au parquet de La Rochelle.