VIDÉO - Un policier marseillais arbore un écusson des escadrons de la mort du Brésil

Marseille, France

La scène a été filmée par plusieurs habitants de la cité Maison Blanche, dans le 14e arrondissement de Marseille. Mercredi dernier, quelques jours après un incendie dans l'immeuble, des résidents s'opposent à l'entrée d'un policier. Il arbore sur son gilet pare-balles l’emblème du Bope, le groupe d'intervention d'élite de la police militaire de l'État de Rio de Janeiro au Brésil. Cette unité, surnommée "l'escadron de la mort",est critiquée par Amnesty International pour ses méthodes violentes. Elle a notamment fait scandale après avoir abattu trois jeunes d’une favela pendant un carnaval en 2004, avant de les présenter (à tort) comme des trafiquants de drogue.

Une tête de mort sur le gilet pare-balles

Des habitants de la cité Maison Blanche disent avoir choqués par ce policier. "C'est effrayant de voir un policier avec une tête de mort sur lui", explique Naer Abdallah, cofondateur du collectif des habitants de Maison Blanche. Sur l'écusson, on voit aussi un couteau et deux calibres. "C'est une honte. Cette police militaire n'est pas notre police à nous."

Pendant le week-end, Jean-Luc Mélenchon s'est lui aussi ému de l'attitude de ce policier : "Stupeur !" écrit le député marseillais et leader de la France Insoumise sur son compte Twitter.

Une "maladresse"

Ce lundi, dans un communiqué, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône annonce avoir ouvert une enquête administrative. Elle ajoute que "ce policier a immédiatement retiré (...) le macaron litigieux à la demande de sa hiérarchie. La DDSP des Bouches-du-Rhône réservera à cette enquête administrative interne les suites disciplinaires qu'elle mérite. Le port de ce type d'écusson est proscrit."

Chez les syndicats de policiers, on préfère relativiser cette affaire. Alliance a préféré ne pas faire de commentaire. "C'est plutôt de la maladresse, estime Bruno Bartoccetti, du syndicat Unité SGP Police pour la zone Sud. Bien sûr, on ne doit pas porter ce genre d'insigne. Mais c'est pas l'affaire du siècle, on va demander à ce policier de ne plus recommencer."

Cet été, un autre policier en civil, vêtu d'un t-shirt floqué du logo du BOPE avait déjà été filmé à Paris lors d'un rassemblement devant les locaux de l'IGPN pour protester contre les violences policières. Il n'a pas été sanctionné.