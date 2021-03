VIDÉO - Un rap émouvant en hommage à son meilleur ami disparu il y a un an à Saint-Brieuc

Le 16 mars 2020, après huit jours d'intenses recherches, le corps d'Hugo Toudret, 21 ans, est découvert dans un bassin du port du Légué à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Ce passionné d'athlétisme avait disparu dans la nuit du 7 au 8 mars après une sortie au Magnifik Club, une discothèque située sur le port.

Besoin d'extérioriser

Un an plus tard, Baptiste Lecain, son meilleur ami, publie sur les réseaux sociaux un rap pour lui rendre hommage. "Je ne suis pas chanteur mais j'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais", explique Baptiste. "J'ai d'abord écrit un petit poème et puis un copain m'a incité à le mettre en musique. J'ai fait de mon mieux".

Amis depuis l'âge de 4 ans

Hugo et Baptiste étaient voisins : "On se connaissait depuis l'âge de 4 ans". Les deux amis étaient ensemble la nuit où Hugo a disparu. "C'est impossible d'oublier d'autant plus qu'on ne connait toujours pas les circonstances exactes". La découverte du corps avait eu lieu le jour de l'annonce du premier confinement par Emmanuel Macron. "Les obsèques se sont déroulées le 24 mars en petit comité avec la famille, les amis proches", se souvient Baptiste.

L'autopsie avait révélé un décès par noyade. Quant à la discothèque, qui avait déjà été fermée un mois début 2020 suite à plusieurs rixes, le préfet des Côtes d'Armor a ordonné sa fermeture administrative pour six mois suite à la disparition d'Hugo.