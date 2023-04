VIDÉO - Plusieurs commerces détruits par un incendie au Grau-du-Roi

Le Lagon, un restaurant de 200 mètres carrés s'est entièrement embrasé ce jeudi soir à Port Camargue, dans le centre commercial Plage Sud, route des Marines. Cinquante pompiers se sont rendus sur place avec une vingtaine d'engins et deux échelles. Le feu s'est propagé à un second restaurant, le Moaï, entièrement détruit et a impacté les commerces avoisinants dont une boulangerie. Un poste de commandement a été activé sur place. L’extinction du sinistre était toujours en cours à 20h30. Une saute de feu dans la végétation a été traitée par les moyens de secours sur place. Les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner l’action des secours.

Aucun blessé à déplorer

L'incendie n'a heureusement fait aucun blessé. Selon le maire Robert Crauste qui s'est rendu sur place, ce centre accueille une douzaine de commerces, essentiellement saisonniers. "Les deux restaurants détruits étaient dans les starting-block pour l'ouverture de la saison touristique qui vient de commencer. Même si les choses vont vite en terme de reconstruction, je reste dubitatif pour une réouverture rapide."

Une quarantaine de pompiers sur place - Alain Vultaggio

Après l'incendie - SDIS30