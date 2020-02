Alors que Gabriel Bascou était en vacances à New York pour rendre visite à sa compagne, il a été agressé en pleine rue et sans raison, le jour de la St Valentin, par un inconnu qui lui a donné un coup de couteau au niveau de la gorge. Le suspect a été arrêté lundi 17.

Un suspect arrêté après la violente agression d'un Montpelliérain à New York

Le Montpelliérain Gabriel Bascou a été agressé au couteau, sans raison en pleine rue, alors qu'il était en vacances à New York (illustration)

Gabriel Bascou était parti rejoindre sa petite amie à New York. Âgé de 27 ans, originaire de Montpellier, il est photographe aujourd'hui basé à Paris. Le lendemain de son arrivée, jour de la Saint Valentin, alors qu'il venait de prendre le petit-déjeuner avec Manon, sa compagne, il a été agressé par un inconnu, en sortant du restaurant.

La St Valentin tourne au cauchemar

La suite, c'est le jeune homme qui la raconte sur son compte Instagram : "Hier matin, en sortant de mon premier petit déj avec Manon, est apparu un mec derrière moi et m'a donné un coup de couteau. Je n'ai rien vu venir, il m'a rien volé, juste un coup gratuit d'une violence absolue". Gabriel Bascou, cible prise au hasard, a été poignardé au niveau de la gorge. Il a été emmené en urgence l’hôpital d'Harlem où il a subi une trachéotomie. Son état est stabilisé.

Les policiers stoppent l'hémorragie sur un trottoir de New York

Trois jours plus tard, la police de New York annonçait avoir arrêté un suspect, identifié grâce aux images de la vidéosurveillance. Un homme de 28 ans, auteur de deux agressions l'an dernier selon le New York Post qui relate l’affaire. Le journal publie une vidéo (attention, les images peuvent choquer), tournée juste après l'agression, qui montre des policiers qui tentent de stopper l'hémorragie en attendant les secours.

Les proches de Gabriel Bascou ont ouvert une cagnotte en ligne pour l'aider à payer ses frais.

La police de New York annonce l’arrestation du suspect sur Twitter:

Les images du suspect diffusées par la police de New York qui a lancé un appel à témoin: