VIDÉO - Un vétérinaire de l'Eure soupçonné de maltraitance animale

L'association de défense des animaux Stéphane Lamart a porté plainte contre un vétérinaire de Vironvay, près de Louviers, dans l'Eure pour maltraitance envers un chien. Dans une vidéo publiée mardi 18 février 2020, on peut voir un chien roué de coups et violemment jeté au sol par un homme.

Vironvay, France

Les images sont très difficiles à regarder. Dans une vidéo publiée mardi 18 février 2020 sur la page Facebook de l'association Stéphane Lamart et sur Paris-Normandie, un homme roue de coups un chien et le jette violemment au sol à plusieurs reprises.

Cette vidéo aurait été filmée début décembre par les voisins d'un vétérinaire de Vironvay, près de Louviers. Ils l'accusent d'être l'auteur des faits et ont contacté l'association. Elle a porté plainte pour maltraitance animale. "Visionner cette vidéo est insoutenable. On y voit un animal apeuré, projeté au sol. C'est d'une violence inimaginable", explique Stéphane Lamart, président de l'association.

Attention, les images sont violentes.

Apporter des preuves

Afin de faire réagir et d'apporter des preuves, l'association a décidé de publier la vidéo. "La justice est tellement sollicitée que certains dossiers passent à la trappe et nous, on voulait absolument que celui-ci ne tombe pas aux oubliettes car on suppose que ce monsieur a encore des animaux et il faut les mettre en lieu sûr."

"Cela fait des années que ça dure d'après le voisinage et finalement, des personnes ont osé filmer pour apporter une preuve afin que la justice puisse poursuivre le vétérinaire, ajoute le président de l'association. On a donc décidé de déposer plainte pour des faits d'actes de cruauté et de saisir l'Ordre des vétérinaires de Normandie pour suspendre provisoirement, et on l'espère définitivement, le vétérinaire."

Stéphane Lamart doit être reçu par l'Ordre dans les prochaines semaines pour être entendu.

Une première plainte en 2012

En 2012, le vétérinaire avait déjà fait l'objet d'une plainte pour maltraitance, de la part de la Fondation Brigitte Bardot. Il avait finalement été relaxé.

Contacté par la rédaction, le vétérinaire accusé n'a pas encore répondu à nos questions.