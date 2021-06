VIDÉO : une classe du collège Jean-Jacques Rousseau de Darnétal primée pour un clip sur le harcèlement

L'idée est née dans l'atelier vidéo du collège, avec la complicité de plusieurs professeurs de l'établissement. Cette année, ce sont les quatrièmes qui ont présenté leur travail pour la huitième édition du concours académique "Non au harcèlement". Un concours qui vise à sensibiliser les jeunes aux différents formes de harcèlement et à leurs conséquences. Ils ont d'abord travaillé en groupe à l'écriture d'un texte, inspiré du rythme et de la construction du poème de Rudyard Kipling "Tu seras un homme mon fils", mais surtout de leur propre expérience. "Certains d’entre nous ont déjà été harcelés" confie Sérakh, 14 ans. Avec l'aide de leur professeure d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, Caroline Jacq, et leur professeure de français, ils ont écrit un texte fort et touchant sur le sujet à la manière d'un slam. "On en parle depuis longtemps en classe" explique Caroline Jacq, "même en primaire, il y a des cours d'EMC ou l'on évoque cette thématique à partir d'affiches, de vidéos et de la participation au Prix".

Plus d'un élève sur dix victime de harcèlement scolaire en France

Le texte s'adresse à la fois aux harceleurs pour leur faire prendre conscience de leur comportement. "Il y a des harcèlements poussés très loin et qui peuvent détruire la personne moralement et même physiquement", témoigne Yuna. Il s'adresse aussi aux témoins de toutes les formes de harcèlement, qu'il soit physique, psychologique, sexuel ou sexiste, et sur les réseaux sociaux. Pour leur dire qu'il ne faut pas fermer les yeux mais dénoncer et aider. Car Sérakh le sait, ce n'est pas toujours facile de parler quand on subit, "par peur d'être jugé et puis surtout on n'ose pas leur dire d’arrêter par peur que les répercussions soient pires que ce qu'on subit déjà". Le texte s'adresse enfin aux victimes de harcèlement, pour qu'ils trouvent le courage de dénoncer leurs bourreaux. Et c'est bien le but principal, car "en parler c'est surtout faire comprendre à ceux qui subissent qu'il y a des solutions et qu'ils ne sont pas seuls" explique Caroline Jacq.

Relève la tête et avance !

Le clip a été tourné au collège par les élèves eux-mêmes avec l'aide du professeur de SVT, Slimane Mebarki pour la partie technique. C'est le professeur de musique qui a écrit la mélodie et ce sont les élèves qui l'ont jouée." J'ai vraiment adoré travailler là dessus" reconnait Peter Reid, l'enseignant, très impressionné par le niveau de réflexion de ses élèves sur le sujet. D'autant que leur texte se termine par un message fort qui est aussi le titre de leur vidéo "Relève la tête et avance". Manière de dire qu'il y a toujours de l'espoir et qu'on peut s'en sortir.

25 collèges, 13 écoles et 14 lycées soit 1532 élèves ont participé au Prix cette année par le biais d'affiches et de vidéos primées par catégorie. La cérémonie d'annonce des résultats s'est déroulée en visio-conférence, pour cause de crise sanitaire. Les lauréats et leurs travaux sont à découvrir ici. Le "coup de cœur académique" a été décerné aux élèves du lycée Aristide Briand d'Evreux, pour une affiche. Ils recevront 1000 euros de la part du partenaire du prix, la MAE.

L'affiche réalisée par les élèves du lycée Aristide Briand d'Evreux est le "coup de coeur académique" doté de 1000 euros. - site internet de l'académie de Rouen