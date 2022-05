VIDÉO - Une enquête ouverte à Rodez après une agression raciste diffusée sur les réseaux sociaux

La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis ce lundi 2 mai. La scène se déroule à Onet-le-Château près de Rodez, et non devant la mosquée comme le précise l'auteur du tweet initial. On y voit une femme agresser verbalement deux jeunes filles voilées dans la rue.

Les victimes se font traiter de "bougnoule" et de "nègre" par cette femme particulièrement agressive. Cette dernière prétend être "inspecteur de police".

La police nationale de Rodez a immédiatement réagi au tweet initial en précisant que cette femme ne faisait pas partie des forces de l'ordre. Une plainte sera déposée pour l’usage illégal de cette fausse qualité de policier.

Les deux victimes doivent porter plainte ce mardi 3 mai. L'association SOS Racisme a indiqué mettre à disposition son pôle juridique pour aider ces deux femmes agressées. De son côté, la police a ouvert une enquête.