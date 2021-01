VIDÉO : une femelle patou abattue par un inconnu à Sommières

Une femelle Patou a été retrouvée criblée de plombs, ce lundi, par sa propriétaire Raphaëlle Vié à Sommières (Gard). Les coups de feu ont été entendus lundi matin, le tir n'a laissé aucune chance à cette chienne de montagne des Pyrénées. Raphaëlle est éleveuse de moutons en bio depuis une dizaine d'années, elle ne se connaît pas d'ennemi mais a décidé - sans grand espoir - de porter plainte.

Faire cela, c'est vraiment dégueulasse

"Qu'on puisse faire un truc comme ça moi je trouve ça dégueulasse" dit Raphaëlle. Renata, un bébé qui devait suivre dans son enclos les deux chiens adultes, gardant une cinquantaine de moutons, et qui prend du plomb dans le cœur, les poumons, tous les organes vitaux. 9 mois et Raphaëlle effondrée par une telle bêtise. Elle ne se connaît pas d'ennemis, quelques vols, classique, quelques chasseurs s'approchant un peu trop près des clôtures, mais pas plus. Alors qui ? "un abruti, forcément, qui a pris la fuite".

Reportage à Sommières. Copier

Je ne me connais aucun ennemi

Raphaëlle se refuse à penser qu'il s'agit d'un chasseur, mais c'est rare qu'un "promeneur à la recherche de truffes se balade avec un fusil". Elle a quand même - sans grand espoir - décidé de porter plainte auprès de la gendarmerie. Elle disposera des caméras de vidéo-protection, "on peut aussi tirer sur des caméras", mais elle est déterminée à ne plus laisser chasser sur ses terres.