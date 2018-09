Anglet, France

Samedi en fin de matinée, Myriam et son fils de onze ans circulent sur un scooter dans le quartier Blancpignon à Anglet. Arrivés au giratoire Rénéric (là où se trouve le magasin France Asia) ils assistent à une scène étonnante.

Un chaton est jeté d'une voiture en marche !

Le tout petit animal, affolé par la circulation se retrouve bloqué au centre du rond-point à la merci de n'importe quelle automobile. Myriam stoppe son engin. Son fils Léopold courre jusqu'au chaton pour le prendre dans ses bras. L'animal traumatisé s'enfuit et se réfugie...dans le scooter, entre le bloc moteur et la selle ! Impossible de l'en extraire. Il est coincé.

Le chaton coincé © Radio France - Jacques Pons

Un élan de solidarité pour le sauver

S'en suit alors une chaîne de solidarité qui aboutit au bout d'une heure au sauvetage du chaton. Plusieurs personnes accompagnent la maman, son fils et son troisième passager clandestin jusqu'à une station service à 150 mètres. La gérante du garage Castagnet fournit tous les outils nécessaires pour démonter peu à peu le scooter. L'engin est quasi neuf mais il faut sauver le petit chat.

Le scooter démonté pour atteindre le chaton

D'abord, des mains secourables dévissent les plaques de plastiques latérales du scooter. Suivra la protection de la batterie. Un ami de la maman arrive et trouve enfin la solution. Puisqu'on ne peut atteindre le chaton par le bas du scooter il faut tenter par le haut, autrement dit, la selle. Aussitôt dit, aussitôt fait. On soulève la selle puis on dévisse le bac qui se trouve dessous. Enfin le petit animal apeuré apparaît. Il faudra quand même dévisser le carburateur pour prendre le chaton et le donner à Léopold, 11 ans.

Une fin heureuse

La suite est toute aussi heureuse. Le petit animal abandonné est transporté chez un veterinaire sur l'avenue de l'Adour. A part une odeur d'huile et un coup de chaud le chaton se porte bien. Mieux encore, une cliente du vétérinaire émue par l'aventure adopte tout de suite le petit chat. Nous ne connaissons pas son nom !