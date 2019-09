VIDEO - Une Landaise assignée au tribunal par son voisin pour des canards trop bruyants

Le procès des canards bruyants et de la querelle entre voisins de Soustons devait avoir lieu ce mardi à Dax. Il a finalement été renvoyé.Témoignage de la propriétaire des canards.

Dominique Douthe devant le tribunal de Dax accueillie par son comité de soutien et les médias.

Soustons, France

L'avocat de la propriétaire des canards à Soustons a demandé un renvoi du procès pour mieux préparer le dossier. L'audience se tiendra donc le mardi premier octobre à 14 heures au tribunal d'instance de Dax.

Une affaire qui a déjà fait le tour de la France

Cette histoire, c'est un banal conflit de voisinage sur des nuisances sonores mais avec en toile de fond, le symbole des bruits de la campagne face aux citadins qui s'y installent. C'est un homme qui s’est installé à Soustons depuis un peu plus d'un an. Sa voisine, Dominique Douthe, élève pour son plaisir 60 canards et oies. Le voisin estime que les palmipèdes font trop de bruit.

Après une tentative de médiation qui a avorté, le voisin a assigné sa voisine devant le tribunal d'instance et demande au juge d'obliger la propriétaire à faire cesser le bruit par tous les moyens. Soit en éloignant les canards, soit en tuant les canards, soit en construisant un mur acoustique.

Un comité de soutien s'est monté pour soutenir la vieille dame. Ce mardi, une grosse vingtaine de personnes s'étaient d'ailleurs réunies devant le tribunal de Dax où il y avait la presse, des micros, des appareils photo et une caméra. En tout, plus de 7.000 personnes ont signé une pétition pour soutenir la propriétaire des canards. Voilà qui dépasse un peu Dominique Douthe.

Témoignage