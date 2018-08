Chaque jour, plusieurs patrouilles de gendarmes à cheval sillonnent le Sud Ardèche et visitent les lieux les plus touristiques pour prévenir les vols ou rappeler la réglementation.

Berrias-et-Casteljau, France

Depuis la mi-juillet, six chevaux de la garde républicaine ont débarqué en Ardèche. Avec des gendarmes de la garde républicaine et des gendarmes du groupement de l'Ardèche diplômés d'équitation, ils sillonnent le sud du département pour des missions de surveillance et de prévention.

Une police montée très rare

L'Ardèche est un des rares départements non littoraux à avoir obtenu un détachement de la garde républicaine. Ils sont accueillis au centre équestre de Grospierres. Départ le matin vers 8H pour des patrouilles dans tout le Sud Ardèche et notamment là où les voitures ne peuvent pas passer.

Une patrouille à Casteljau

Ce matin, Céline Walle de la garde républicaine et Oriane Arnaud, gendarme réserviste d'Annonay emmènent les chevaux en camion jusqu'à Casteljau. La patrouille commence par l'inspection des parkings aux abords des campings pour éviter les vols à la roulotte (dans les voitures).

Puis les deux gendarmes prennent la direction des plages du Chassezac. Il s'agit là de vérifier qu'il n'y a pas de camping sauvage, que les personnes qui descendent la rivière en canoë ont bien les équipements de sécurité. Les gendarmes renseignent aussi les touristes comme ce monsieur venu leur demander comment s'appelait cette rivière.

C'est une présence rassurante explique Jérôme du Vaucluse en vacances à Casteljau.

Les chevaux en profitent pour se détendre dans l'eau © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La patrouille aura duré deux heures. Les chevaux remontent dans le camion pour rentrer au centre équestre de Grospierres où ils sont accueillis tout l'été.