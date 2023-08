VIDEO - Une quinzaine de cigognes se posent sur son arbre centenaire en Dordogne

Simon et son grand-père ont vu une quinzaine de cigognes se poser sur leur chêne

Il faisait la sieste et aurait pu croire à un rêve. Mais quand son grand-père de 79 ans le réveille pour les lui montrer, Simon les voit. Une quinzaine de cigognes volent autour d'un arbre de la ferme du Puycheny, à Notre-Dame-de-Sanilhac, en Dordogne, qui appartient à son oncle. Chacune de ces cigognes, posée tranquillement sur sa branche.

Son grand-père voulait l'œil d'un expert car il a vu des grands oiseaux mais ne les reconnaissait pas. Simon, chasseur, raconte : "j'ai reconnu tout de suite que c'était des cigognes surtout par leurs traits noir et blanc, leurs grandes pattes et leur long bec".

"Une fois dans notre vie"

Son grand-père est ému. La dernière fois qu'il en a vu, c'était dans les années 70, assure-t-il. Et encore, il n'y en avait que cinq. Cette fois, ils en comptent une quinzaine, posées sur un chêne "plus que centenaire", confie Simon. Le jeune homme poursuit : "c'est fabuleux, des personnes de ma famille m'ont dit qu'ils n'en ont jamais vu en Dordogne, on n'a pas l'habitude de les voir dans nos paysages". Lui se souvient en avoir vu chez son autre grand-père, à Narbonne.

Ce chêne a été planté il y a plusieurs générations par sa famille. Alors voir ces cigognes était même une "satisfaction personnelle et familiale". "Je suis fier, c'est une chose qu'on aura vu une fois dans notre vie et puis ça fait plaisir aux anciens de revoir ces oiseaux", ajoute-t-il.

Déjà parties

Simon a donc essayé de s'approcher lentement, sans les déranger, pour prendre des photos. Mais les cigognes sont déjà reparties "vers le Super U", s'amuse le jeune homme. Il espère les revoir prochainement.