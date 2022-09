VIDEO: Visitez les salles de retransmission de l'audience du procès de l'attentat de Nice

Une grande partie du Palais Acropolis a été réservée aux salles de retransmission du procès de l'attentat de Nice. Elles sont au nombre de 2, plus les espaces autour qui sont eux aussi réservés à ce procès hors norme. Tout a été mis en place par le Ministère de la Justice. Et si dans la salle dédiée aux parties civiles, il n'y a pas d'interactions possible avec la Cour d'Assise de Paris, les deux salles sont tout de même des extensions très officielles de l'audience. Cela signifie que tout n'est pas possible et que tout est très protocolaire. Visite de ces lieux qui ont ouvert ce lundi pour 64 jours d'audience, 3 mois de procès !

