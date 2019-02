VIDEO : Yannick Delpech, un homme en colère

Colomiers, France

Une semaine après le deuxième incendie criminel contre son restaurant l'Amphitryon à Colomiers, Yannick Delpech a décidé de sortir de son silence ce mardi matin sur France Bleu Occitanie. Depuis qu'il a dénoncé sur les réseaux sociaux les dérives violentes en marge du mouvement des gilets jaunes, le chef étoilé a subi deux cambriolages, des tags, des menaces et deux incendies criminels sur son restaurant, l’Amphitryon à Colomiers près de Toulouse, et il se sent bien seul.

On me dit de me taire, je ne vais pas me taire

« Depuis une semaine, on me dit de me taire, que ce serait plus intelligent de me taire. Mais je ne crois pas que ce soit plus intelligent de se taire. On se tait depuis deux mois et demi, les violences augmentent, et si personne ne se révolte pour le dire, on va aller vers quoi ? »

Yannick Delpech qui dit avoir reçu de nouvelles menaces de mort sur la vitrine de sa pâtisserie à Toulouse n’a donc pas envie de se taire.

En colère contre les dérives du mouvement des gilets jaunes

Je suis très en colère contre la bassesse de l’acte, mais je suis aussi en colère contre les pouvoirs publics parce que je suis seul face à ça.

"Depuis ce weekend , parce qu’une personnalité publique a été insultée, on s’aperçoit de la dérive de ce mouvement des gilets jaunes, on s’aperçoit de l’antisémitisme, du racisme, du complotisme, de la violence et de la haine. Nous commerçants de Toulouse, nous vivons ces dérives depuis deux mois et demi. Si en France, on est plus capable d’assurer la sécurité des entrepreneurs, il faut nous le dire, on arrête, on passe à autre chose et on ira exercer nos talents ailleurs » ajoute Yannick Delpech qui n'a pas encore pris sa décision sur la suite de son affaire, le restaurant l'Amphitryon à Colomiers.