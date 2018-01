Quel bilan pour la vidéoprotection lancée à l'été 2017 à Brive ? Six mois après, des tendances se dégagent : la trentaine de caméras installées semblent permettre une meilleure résolution des faits... et d'en découvrir de nouveaux.

Brive-la-Gaillarde, France

Depuis juillet 2017, une trentaine de caméras fixes sont installées dans douze zones de Brive. Il y a aussi une caméra nomade. Dans tous les cas, les images sont conservées pendant 30 jours. L'investissement s'est élevé à environ 600.000€ dont 350.000€ à la charge de la ville. S'il est encore trop tôt, selon les critères définis par le ministère de l'intérieur, pour établir un bilan précis, des tendances se dégagent.

Parmi ces tendances, il n'y a, a priori, pas forcément moins de faits. Car, comme le jour de notre reportage, après un trouble à l'ordre public en gare de Brive en plein après-midi, l'auteur est ensuite soupçonné d'être impliqué dans une affaire de vol quelques jours plus tôt. "Il n'y a pas moins de faits", confirme Dominique Eyssartier, l'adjointe au maire de Brive en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, "il y a, au contraire, des faits différents. On a beaucoup de constatations en matière de stupéfiants. Peut-être un peu plus qu'avant car on voit la commission des infractions en direct." Les caméras permettent en fait de débusquer davantage de faits selon Fabrice Micouraud, le chef du centre de supervision urbain, "notamment grâce à la collaboration avec les partenaires institutionnels que sont la police nationale et la police ferroviaire" avec qui des recoupements sont effectués.

Les auteurs d'infractions se déplacent

De fait, les caméras permettent apparemment d'améliorer le taux d'élucidation poursuit Dominique Eyssartier. "Si, comme quand on est arrivé, il y a une interpellation en flagrant délit, c'est du 100%." Sauf que les statistiques ne se font pas comme ça. Elles pourraient, au bout de deux ans (délai fixé par le ministère de l'Intérieur), tout de même faire apparaître un taux d'élucidation en hausse. Il était, sans les caméras, de 34,5% en 2016 pour les 3.223 faits relevés à Brive où les infractions, c'est un autre constat, se déplacent un peu. Car les malfaiteurs se mettent évidemment à l'abri de l'oeil des caméras.