VIDEOS - Attentat sur les Champs Elysées : une mauvaise image qui risque de faire fuir les touristes

Vendredi matin, devant le 102 avenue des Champs Elysées, lieu de l'attaque terroriste de jeudi soir, des journalistes du monde entier se sont massés pour relater l'évènement. Les commerçants sont inquiets et parfois même en colère. Les touristes, eux, n'ont pas, pour l'instant, boudé l'avenue.

Après l'attaque terroriste de jeudi soir à Paris sur les Champs Elysées, la vie a repris son cours sur la plus belle avenue du monde. Les policiers n'ont pas l'air plus présents, ils ne sont en tout cas pas plus visibles que d'habitude. Les touristes se promènent, à peine moins nombreux qu'une fin de semaine normale.

Sur le trottoir, en face du 102, lieu de l'attaque, au pied de deux arbres, quelques bouquets de fleurs ont été déposés, en mémoire des victimes, un policier tué et deux autres gravement blessés. Devant le 102, on voit surtout des journalistes et quelques curieux. Dans le hall du bâtiment, plusieurs impacts de balles sur la porte vitrée, témoignent de la violence de l'attaque.

Les commerçants sont inquiets

Les commerçants du quartier sont inquiets. L'un d'entre eux, situé tout près du lieu de l'attaque, est aussi très en colère. Il a voulu rester anonyme. Il explique qu'il a déjà dû licencier trois personnes suite aux derniers attentats de Paris. Pour lui, cette nouvelle attaque qui fait la une de tous les journaux, est une catastrophe. Il est certain que son chiffre d'affaires va à nouveau s’effondrer.

La police ne baissera pas les bras : Denis Jacob, syndicat Alternative Police

Denis Jacob, du Syndicat Alternative police, est arrivé entouré d'une nuée de journalistes. Il a déposé un bouquet de fleurs au pied d'un arbre en face du 102 Champs Elysées. Il s'est recueilli quelques secondes avant de répondre aux questions des journalistes. "Nous ne baisserons pas les bras" a-t-il-affirmé.

Des fleurs en hommage aux victimes. © Radio France - Martine Bréson

Devant le 102, sur les Champs Elysées, beaucoup de micros, d'appareils photo, de magnétophones, de portables et de caméras sont restés en action toute la matinée. Les journalistes du monde entier se sont déplacés sur les lieux de l'attaque pour rendre compte de l'évènement.