VIDÉOS - Brest : des heurts en marge d'une dédicace d'Éric Zemmour, deux manifestants interpellés

Des tensions ont eu lieu ce samedi à Brest près d'un hôtel où le polémiste et homme politique Éric Zemmour tenait une séance de dédicaces, selon les informations de France Bleu Breizh Izel. Deux manifestants, qui ont jeté une barrière sur une vitrine de l'hôtel, ont été interpellés et placés en garde à vue, a appris l'AFP auprès de la sous-préfecture. Un manifestant a été blessé avec du verre en donnant un coup de pied dans une vitrine et un sympathisant de d'Éric Zemmour a été blessé au front, toujours selon la sous-préfecture.

La séance de dédicaces d'Éric Zemmour pour son dernier livre "Je n'ai pas dit mon dernier mot" était organisée le même jour qu'une manifestation contre la loi immigration, prévue de longue date. Déclarée en préfecture, elle se déroulait depuis 15 heures, place de la Liberté, dans le centre de Brest, non loin de l'hôtel Oceania, où la dédicace avait lieu. Quelques manifestants se sont ensuite rassemblés devant l'hôtel.

La situation dégénère

Des collectifs antifa se sont joints à eux aux portes de l'hôtel. Environ 250 personnes se sont positionnées devant l'établissement, selon France Bleu Breizh Izel.

C'est là que la situation a dégénéré. Des invectives de part et d'autre ont été lancées, insultes et slogans anti-Zemmour. Des militants antifa ont tenté de pénétrer dans l'hôtel pour empêcher la tenue de la séance de dédicaces. Des coups ont été échangés avec les partisans d'Éric Zemmour. Des gaz lacrymogènes ont été lancés. Une vitre de l'hôtel a été brisée, des canettes et d'autres projectiles ont été lancés contre les personnes venues à la dédicace ainsi qu'à l'intérieur de l'hôtel. Une personne venue pour voir le polémiste a été légèrement blessée à l'arcade sourcilière, selon France Bleu Breizh Izel.

Intervention des CRS

Les CRS positionnés un peu plus loin pour encadrer la manifestation autorisée sont intervenus assez rapidement. Un cordon des forces de l'ordre a bloqué l'entrée de l'hôtel. Les collectifs antifa se sont ensuite dispersés. Le calme est alors revenu. La séance de dédicaces a pu reprendre et Eric Zemmour a été applaudi par ses soutiens. Entre 50 et 100 personnes ont pu entrer pour y assister.

Quelques minutes plus tard, la manifestation contre la loi immigration, l’extrême droite et le racisme, à laquelle participaient des syndicats, dont la CGT et Sud Solidaires, ainsi que des partis de la Nupes, s'est également dispersée dans le calme.

La séance de dédicaces de l'ancien polémiste du Figaro et de CNews se poursuivait en milieu d'après-midi ce samedi. Ses quelques 100 à 150 sympathisants entrant et sortant de l'hôtel sous la protection des forces de l'ordre, a indiqué la sous-préfecture.