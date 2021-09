VIDEOS - Embarquez dans les bouchons de Joigny

Ce week-end de 4 et 5 septembre a eu lieu la sixième édition de "Bouchons Joigny". Dimanche, plus de 400 voitures anciennes ont défilé avant de prendre la pose le long des quais et sur l'avenue Gambetta.

Un retour réussi pour les "Bouchons de Joigny" ! Apres une édition 2020 annulée à cause de la crise sanitaire, les voitures anciennes, les voitures d'époque ont de nouveau investi la ville ce 4 et 5 septembre 2021. Près de 20 000 personnes sont venues profiter de cette 6ème édition. Le cou du spectacle ? La reconstitution des bouchons de vacances, le dimanche matin. 420 voitures ont défilé pendant plus de 2 heures dans la ville ! Un spectacle qui émerveille les plus jeunes et qui fait retomber en enfance les plus âgés.

Embarquez dans les "Bouchons de Joigny" ... en SIMCA !

Pendant deux heures les voitures tournent sous le regard des spectateurs comme Ange. Elle s'est habillé en robe droite, comme à l'époque. Elle se souvient des départs en vacances et s'amuse à identifier les voitures qui passent sous ses yeux. Méhari, Ford Mustang, Deux chevaux, SIMCA. Les klaxons fusent, l'odeur d'essence devient de plus en plus forte alors que le bouchon se forme. Pour mettre de l'ordre dans ce remue-ménage, Aurélien, en tenue d'époque, lui aussi : "en gendarme, tenue d'époque 1960. Dans le regard des gens c'est le gendarme de Saint-Tropez". Il ne verbalise pas mais attention, il aide au guidage, il prend la pose et puis "dans le bouchon c'est bien de pouvoir faire la circulation et pouvoir donner quelques coups de sifflets !".

Un peu plus loin, une voiture est à l'arrêt. L'occasion est trop belle ! On se glisse dedans et on rencontre Michel et Claudine, les propriétaire. Le couple de Loirétains acceptent de nous faire faire un tour dans leur SIMCA Chambord de 1958 ! Chaque année ils participent à 25 à 30 réunions de voitures anciennes avec leurs 8 voitures de collection. La SIMCA c'est non seulement le goût de l'enfance pour Michel, mais c'est aussi une histoire de famille puisque son papa travaillait chez SIMCA.

420 voitures et de sacrées histoires !

Une fois le défilé terminé, les voitures se sont installées sur l'avenue Gambetta et le long des quais pour prendre la pose. Nous en avons immortalisées quelques unes. Nous en avons profité pour rencontrer leur propriétaire et nous avons surtout compris que chaque voiture a de belles histoires à nous raconter.

Tenez, par exemple, ce combi Volkswagen T1, type Samba. A l'avant une plaque d'immatriculation française. A l'arrière une plaque avec le drapeau brésilien. Olivier, le propriétaire, l'a ramené de Sao Paulo il y a sept ans. Le van date de 1974, il l'a racheté à un Brésilien qui prenait sa retraite et n'en avait plus d'utilité. Depuis, le combi vit une seconde vie dans l'hexagone.

Le Combi Volkswagen T1, type Samba d'Olivier. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Difficile de manque l'utilitaire Peugeot D4B de 1961 de Philippe. Le propriétaire précédent l'a repeint aux couleurs de de Michelin. A l'avant, telle une figure de proue, le bonhomme Michelin trône et guide la route. C'est la première manifestation de ce véhicule que Philippe vient de réviser entièrement. Ce passionné collection les voitures depuis 35 ans. Il en a 22 à la maison, dont la fameuse Volvo P1800, la voiture de Simon Templar, alias The Saint, une série d'époque là aussi !

L'utilitaire Peugeot D4B de 1961 de Philippe. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Sur le trottoir d'en face on remonte le temps. Nous voilà plongé au temps de la prohibition avec une sublime Ford A Fordor de 1931. Agnès et Laurent sont venus depuis Troyes. Il l'a possède depuis 3 ans.

Agnès et Laurent sont les heureux propriétaires d'une Ford A Fordor de 1931 © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Nous nous sommes attardés chez l'oncle Sam pour découvrir les Ford Mustang. Celle de Manuel, une Ford Mustang de 1965 avec un moteur 289 de type A, a été fabriquée le 28 octobre 1965 dans le Michigan. Il l'a faite venir d'outre Atlantique il y a un an. C'est son unique voiture de collection et il l'a bichonne. Venir aux Bouchons, c'était aussi un retour en enfance et aux racines familiales pour ce Seine-et-Marnais puisque ces grands-parents étaient icaunais. L'an prochain, il l'assure, il sera de nouveau de la partie !

La ford Mustang de Manuel, un modèle de 1965 avec un moteur 289 de type A © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Parmi les voitures les plus anciennes on retrouve des voitures des années 1920's. C'est le cas de la voiture de Jean et Françoise. Ils sont venus de Perreux avec leur Citroën 5HP de 1923, un modèle Torpedo. Elle vous dit quelque chose ? C'est normal, vous l'avez sans doute croisée dans les aventures de Tintin ! La voiture s'est écoulée à plus de 80 000 exemplaires entre 1922 et 1926, une voiture économique, une 2CV avant l'heure, d'ailleurs HP signifie Horse Power... Jean et Françoise en ont trouvé une en très mauvais état, puis une seconde. Après deux ans d'efforts ils sont parvenus à reconstituer la 5HP.

La Citroën 5HP de Jean et Françoise. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Et puis, que seraient les départs en vacances sans la caravane ? Le long des quais on a rencontré Sandrine, venue avec son mari et son fils. Ils sont originaires de Saint-Julien-du-Sault. En temps normal, la caravane Eriba de 1970 est soigneusement garée dans le jardin. Elle continue sa vie, permet de prendre l'apéro ou le thé. A l'intérieur tout est d'époque y compris les accessoires en plastique orange des années 1970's. Pour la tracter, Sandrine et son mari ont sorti du garage leur Citroën ID 20 de 1969. Leur fils, lui, est venu avec sa SIMCA 1100.

La citroën ID 20 de 1969 et la caravane eriba de 1970 de Sandrine et son mari. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Au total 420 voitures étaient présentes tout au long du week-end, un record ! Malgré le pass sanitaire, les visiteurs ont eux aussi étaient au rendez-vous, ils étaient environ 18 à 20 000 contre 23 000 les années précédentes.