Vidéos "gilets jaunes" : le parquet de Toulouse ouvre deux enquêtes

Toulouse, France

La première vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un couple, dont une femme âgée prendre à partie des CRS. Ces derniers répliquent en l'agressant physiquement. La deuxième vidéo publiée elle aussi après les manifestations de l'acte XVI à Toulouse, montre un CRS asperger de gaz lacrymogène une personne en fauteuil roulant qui tente de récupérer un masque. Après les avoir visionnées, le parquet de Toulouse a décidé d'ouvrir deux enquêtes.

Des vidéos au "caractère possiblement choquant"

Le parquet de Toulouse a déclaré "comprendre le caractère possiblement choquant" des deux scènes. Mais il tient à la nécessité de mettre en contexte les deux incidents. Dimanche, la préfecture avait réagi à l'une des vidéos, celle où une dame âgée est agressée physiquement par un CRS.

Le parquet de Toulouse a aussi indiqué qu'un "travail d'identification du policier est en cours" concernant la vidéo impliquant l'homme en fauteuil roulant. Il faut d'abord recueillir les plaintes, a précisé le procureur de Toulouse Dominique Alzéari. Déterminer les éléments exhaustifs de la scène comme du contexte, car les éléments relayés sur les réseaux sociaux sont habituellement partiels d'une part et d'autre part méritent souvent d'être objectivés sinon complétés par des éléments de constatation, des témoignages, des réquisitions aux fins d'expertises et analyses médico-légales, ainsi que par l'exploitation diligences lorsque cela est possible de la vidéosurveillance notamment."

Les deux vidéos en question

Ci-dessus, début de la scène polémique à 2h18.