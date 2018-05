Marseille, France

Des heurts ont éclaté mercredi vers 23h30 sur le Vieux-Port à Marseille (Bouches-du-Rhône) entre des groupes de jeunes et les CRS, peu après la défaite de l'OM face à l'Atletico Madrid en finale de la Ligue Europa et malgré la mobilisation de près de 300 policiers à Marseille.

Aucun débordement grave n'a été constaté. Mais des poubelles ont été renversés et incendiés entre la place aux Huiles et le Vieux-Port. Des bouteilles et divers projectiles ont été lancés sur les CRS qui sont intervenus pour disperser ces jeunes en utilisant des lacrymogènes.

Un groupe de jeunes devant les CRS à Marseille © Radio France - Thibault Maisonneuve

A minuit et demi la situation était calme et sous contrôle a précisé la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui a indiqué qu'une dizaine de personnes ont été interpellées.