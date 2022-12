VIDEOS : "J'attends que le caractère terroriste soit confirmé pour au moins deux des accusés" Célia Viale

Au procès de l'attentat du 14 juillet de Nice on attend ce mardi 6 décembre le réquisitoire. Le parquet national antiterroriste, représenté par trois avocats généraux, va devoir soutenir l’accusation contre les accusés, dont trois pour association de malfaiteurs terroriste (AMT), une infraction punie au maximum de 20 ans de réclusion mais qui ne sera pas forcément simple à soutenir tant cette affaire est complexe. Les parties civiles espèrent que la qualification "terroriste" sera maintenue .

ⓘ Publicité

" Je pense qu'il a une haine, une haine envers les gens qui sont décédés de la part des accusés" Célia Viale

Célia Viale, artiste plasticienne de 28 ans qui a perdu sa maman dans l'attentat, co-présidente de l'Association Promenade des Anges était l'invitée de France Bleu Azur ce mardi 6 décembre : "J'attends que le caractère terroriste soit confirmé pour au moins deux des accusés" explique-t-elle. Elle regrette aussi que le procès de cet attentat n'ait pas été plus médiatisé : "c'est un flop médiatique, déjà car nous sommes en province et puis notre attentat est un des plus sale" selon elle.